Havalimanında bomba paniği, terminal boşaltıldı!

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San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın terminali bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

AA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:14

ABD'de San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın dış hatlar terminalinin bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

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San Francisco HAValimanı Bomba bomba ihbarı

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