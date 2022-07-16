Havalimanında bomba paniği, terminal boşaltıldı!
San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın terminali bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
ABD'de San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın dış hatlar terminalinin bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.
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