İsrailli kadın şarkıcının Biden'ın elini sıkmaması gündem oldu
İsrailli kadın şarkıcının dini gerekçeyle Biden'ın elini sıkmaması sosyal medyada gündem oldu
İsrailli pop şarkıcısı Yuval Dayan'ın, dini gerekçelerle ABD Başkanı Joe Biden'ın elini sıkmaması sosyal medyada gündem oldu.
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