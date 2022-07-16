İsrailli kadın şarkıcının Biden'ın elini sıkmaması gündem oldu

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İsrailli kadın şarkıcının dini gerekçeyle Biden'ın elini sıkmaması sosyal medyada gündem oldu

AA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:57

İsrailli pop şarkıcısı Yuval Dayan'ın, dini gerekçelerle ABD Başkanı Joe Biden'ın elini sıkmaması sosyal medyada gündem oldu.

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israil şarkıcı Joe Biden

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