MHP'nin CHP ziyaretinde gündem 'Cumhur İttifakı': 'İktidarın ortağı değiliz'

10 Temmuz 2022 Pazar, 18:09

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, MHP MYK üyesi Deniz Depboylu ve MYK üyesi Fatih Çetinkaya; CHP Genel Merkezi’nde, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kadın Kolları MYK üyesi Necla Kacan ve Gençlik Kolları MYK üyesi Uygar Elitog ile bayramlaştı.

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