MHP'nin CHP ziyaretinde gündem 'Cumhur İttifakı': 'İktidarın ortağı değiliz'
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan başkanlığındaki MHP heyeti; CHP Genel Merkezi’nde, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü başkanlığındaki CHP heyeti ile bayramlaştı. Özarslan, Cumhur İttifakı ile ilgili olarak “İttifakın ortağıyız. Ama iktidarın ortağı değiliz” dedi. Jale Nur Süllü, “Ama her şeye onay verince…” karşılığını verdi. MHP’li Özarslan ise “Her şeye onay vermiyoruz” diye konuştu.
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, MHP MYK üyesi Deniz Depboylu ve MYK üyesi Fatih Çetinkaya; CHP Genel Merkezi’nde, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kadın Kolları MYK üyesi Necla Kacan ve Gençlik Kolları MYK üyesi Uygar Elitog ile bayramlaştı.
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