Pakistan'da petrol tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu 20 kişi öldü
Pakistan'ın Bahavalpur kenti yakınlarında petrol tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu 20 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor'dan Karaçi'ye giden yolcu otobüsü, Bahavalpur şehri yakınlarında kontrolünü kaybederek petrol tankeriyle çarpıştı.
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