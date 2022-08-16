Pakistan'da petrol tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu 20 kişi öldü

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Pakistan'ın Bahavalpur kenti yakınlarında petrol tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu 20 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA
16 Ağustos 2022 Salı, 10:27

Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor'dan Karaçi'ye giden yolcu otobüsü, Bahavalpur şehri yakınlarında kontrolünü kaybederek petrol tankeriyle çarpıştı.

PAKistan Tanker petrol otobüs

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