Paraşütünün ipleri dolandı, 'yedek paraşütü' hayatını kurtardı

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İspanya’da yamaç paraşütü yaptığı esnada şiddetli rüzgar nedeniyle paraşütünün ipleri dolanan adamın hayatını, düşüşe bir saniye kala açmayı başardığı yedek paraşüt kurtardı.

İHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 15:29

Organya bölgesinde yamaç paraşütü yapan Kevin Philipp, rüzgar nedeniyle paraşütünün iplerinin dolanması sonucu ölümden döndü. Sosyal medya hesabından o anlara ait görüntüleri paylaşan Philipp, akrobasi hareketi yaptığı sırada "güçlü türbülans" nedeniyle çeşitli zorluklar yaşadığını söyledi.

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