Paraşütünün ipleri dolandı, 'yedek paraşütü' hayatını kurtardı
İspanya’da yamaç paraşütü yaptığı esnada şiddetli rüzgar nedeniyle paraşütünün ipleri dolanan adamın hayatını, düşüşe bir saniye kala açmayı başardığı yedek paraşüt kurtardı.
Organya bölgesinde yamaç paraşütü yapan Kevin Philipp, rüzgar nedeniyle paraşütünün iplerinin dolanması sonucu ölümden döndü. Sosyal medya hesabından o anlara ait görüntüleri paylaşan Philipp, akrobasi hareketi yaptığı sırada "güçlü türbülans" nedeniyle çeşitli zorluklar yaşadığını söyledi.
Video Haberler
- Akşener'den Erdoğan'a 'Soylu' sorusu
- İpler dolandı, 'yedek paraşütü' hayatını kurtardı
- 'MEB Bakanı o koltukta oturduğu sürece...'
- Anadolu Adliyesi'nde asma tavan çöktü
- Ünlü oyuncu gözaltına alındı
- Erdoğan, Rusya'da: Soçi'de kritik görüşme
- Rusya'dan Erdoğan'a Akkuyu telefonu
- Gurbetçi gençlerin otomobiline 'elektrik direği' devrild
- Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'
- 'KPSS skandalı cemaat operasyonu'
- Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş