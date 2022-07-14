'Süper Ay', görsel şölen sundu: Dünya ile en yakın konuma geldi
Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu konumdayken görülen ve Süper Ay olarak bilinen dolunay, İstanbul ve Tekirdağ’da görsel şölen oluşturdu. Parlaklığı ve yavaş yavaş turuncudan beyaza dönen renkleri ile izleyenleri mest eden dolunay bu gece Dünya’dan ortalama 363 bin 300 kilometre olan uzaklığıyla en yakın konuma geldi.
Tekirdağ semalarında izleyenlere muhteşem bir görsel şölen sunan dolunay, tepelerin arkasından doğarak geceyi gündüze çevirdi. 2022 yılının en büyük dolunayı olan Süper Ay, Türkiye saati ile 21.38’de görülmeye başladı. Süper Ay olayı astronomiye ilgi duyan kişiler tarafından heyecanla gözlemlendi.
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