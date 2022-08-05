Taliban yakaladı, IŞİD sorumlusu itiraf etti, 'Hedef Türkiye'

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Afganistan Taliban Yönetimi, ülkedeki terör örgütü IŞİD hücrelerine baskın düzenledi. IŞİD’in sözde Horasan Vilayeti sorumlularından olan “Hanzala” kod adlı Muhammed Eyüb yakalandı. Muhammed Eyüb, “İran üzerinden Türkiye’ye IŞİD militanları göndermekten, onlara kalacak yer ayarlamaktan sorumluydum” dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2022 Cuma, 10:07

2021’de Afganistan’da yönetime el koyan, ülkedeki birçok camide bombalı eylem yapan terör örgütü IŞİD hücrelerine yönelik operasyon düzenledi.

IŞİD afganistan Taliban

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