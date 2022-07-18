Teksas katliamı raporunda 'zamanlama' ayrıntısı
ABD'nin Teksas eyaletindeki bir okulda 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili soruşturma raporu yayımlandı. Raporda, yetkililerin olaya müdahalede yetersiz kaldığı ve kolluk kuvvetlerinin saldırgana zamanında müdahale etmediği aktarıldı.
ABD’nin Teksas eyaletindeki bir okulda 24 Mayıs’ta gerçekleştirilen ve 19 öğrenci ile 2 öğretmenin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma raporu yayımlandı.
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