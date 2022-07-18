Teksas katliamı raporunda 'zamanlama' ayrıntısı

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:23

ABD’nin Teksas eyaletindeki bir okulda 24 Mayıs’ta gerçekleştirilen ve 19 öğrenci ile 2 öğretmenin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma raporu yayımlandı.

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