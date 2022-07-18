Teksas katliamı raporunda 'zamanlama' ayrıntısı

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ABD'nin Teksas eyaletindeki bir okulda 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili soruşturma raporu yayımlandı. Raporda, yetkililerin olaya müdahalede yetersiz kaldığı ve kolluk kuvvetlerinin saldırgana zamanında müdahale etmediği aktarıldı.

İHA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:23

ABD’nin Teksas eyaletindeki bir okulda 24 Mayıs’ta gerçekleştirilen ve 19 öğrenci ile 2 öğretmenin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma raporu yayımlandı.

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