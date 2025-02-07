Trump Döneminde ABD ve Dünya Nereye Gidiyor?

Trump Döneminde ABD ve Dünya Nereye Gidiyor?
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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık koltuğuna ikinci kez oturan Donald Trump, 20 Ocak'ta resmen göreve başladı. Trump'ın başkanlığının ilk günlerinden itibaren hem söylem hem de eylem olarak radikal adımlar attığı dikkat çekiyor. Peki, bu yeni dönem ABD ve dünya siyasetinde hangi dengeleri değiştirecek? Cumhuriyet TV'ye konuk olan Cumhuriyet Gazetesi Dış Haberler Müdürü Mustafa Birol Güger, yeni dönemi değerlendirdi.

Erdem Öktem
07 Şubat 2025 Cuma, 11:28
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