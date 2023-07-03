Vietnam, Barbie filmini ülkede yasakladı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 14:17

Güncelleme: 03.07.2023 - 14:17

Vietnam, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı olarak hak iddia ettiği toprakları gösteren bir haritanın yer aldığı bir sahne nedeniyle Warner Bros'un 21 Temmuz'da gösterime girmesi beklenen Barbie filmini ülke genelinde yasakladı.

U şeklindeki "dokuz çizgi hattı" Çin haritalarında, Vietnam'ın kıta sahanlığı olarak kabul ettiği ve petrol imtiyazları verdiği bölgeler de dâhil olmak üzere, Güney Çin Denizi'nin geniş alanları üzerindeki hak iddialarını göstermek için kullanılıyor.

Barbie, 2016 yılında Lahey'deki bir mahkeme tarafından uluslararası tahkim kararıyla reddedilen Çin'in tartışmalı dokuz çizgi çizgisini tasvir ettiği için Vietnam'da yasaklanan son film oldu. Çin, bu kararı tanımayı reddediyor.

Vietnam hükümeti 2019 yılında DreamWorks'ün animasyon filmi Abominable'ı, geçen yıl da Sony'nin aksiyon filmi Uncharted'ı aynı gerekçeyle yasaklamıştı. Netflix de 2021'de Avustralya yapımı casus draması Pine Gap'i yayından kaldırdı.

Devlet tarafından işletilen Tuoi Tre gazetesine göre, Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie'nin Vietnam'da ABD ile aynı tarihte, 21 Temmuz'da gösterime girmesi planlanıyordu.

Gazete, yabancı filmlerin lisanslanması ve sansürlenmesinden sorumlu bir hükümet organı olan sinema departmanı başkanı Vi Kien Thanh'a dayandırdığı haberinde, "Amerikan filmi Barbie'nin Vietnam'da gösterime girmesine izin vermiyoruz, çünkü filmde rahatsız edici dokuz çizgi görüntüsü var" dedi.

Vietnam ve Çin, Güney Çin Denizi'nin potansiyel olarak enerji zengini bir bölümü üzerinde uzun süredir çakışan toprak iddialarına sahip. Vietnam, defalarca Çin gemilerini egemenliğini ihlal etmekle suçladı.