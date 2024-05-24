Vietnam’da apartmanda yangın: 14 ölü, 6 yaralı

Vietnam’ın başkenti Hanoi’deki bir apartmanda çıkan yangında en az 14 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 10:02
Vietnam’da apartmanda yangın: 14 ölü, 6 yaralı
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Vietnam’daki bir apartmanda çıkan yangın faciaya neden oldu. Ülkenin başkenti Hanoi’deki apartman gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

İtfaiye ekipleri 24 kişinin bulunduğu binadaki yangına müdahale ederken, binanın 2 metre genişliğinde dar bir sokakta yer alması yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında en az 14 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Yangının binanın birinci katında bulunan elektrikli bisiklet dükkanında çıktığını değerlendiren yetkililer, detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Vietnam Genel İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede bu yılın ilk dört ayında toplam bin 555 yangın ve patlama meydana geldi. 28 kişinin ölümüne, 26 kişinin yaralanmasına yol açan yangın ve patlamalar, yaklaşık 3,5 milyon dolarlık maddi zarara neden oldu.


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