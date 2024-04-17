Apple'ın Vietnam ile ilgili planları var
Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, "Vietnam gibi başka bir ülke olmadığını" belirterek, ülkeye yatırımları artırmak istediğini söyledi.
Apple'dan yapılan açıklamaya ve Vietnam basınındaki haberlere göre Cook, Vietnam'ı ilk ziyaretinde Başbakan Pham Minh Chinh ile bir araya geldi.
APPLE YATIRIMLARINI ÇİN'DEN DİĞER ÜLKELERE KAYDIRMAK İSTİYOR
Cook, Başbakan Pham Minh Chinh ile görüşmesinde Vietnam gibi başka bir ülke olmadığını dile getirerek, Apple ürünlerinin üretildiği Vietnam'da yatırımlarını artırmak istediğini dile getirdi.
Yatırım planına ilişkin detaylar açıklanmadı.
Apple'ın ve anlaşmalı üreticilerin, Çin'e ilişkin jeopolitik risk algısının artması ve Kovid-19 salgını döneminde uygulanan karantina tedbirlerinin fabrika üretimini ve tedarik zincirlerini aksatması nedeniyle son dönemde üretimi Vietnam ve Hindistan gibi çevre ülkelere kaydırmak üzere girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.
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