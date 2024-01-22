Vietnam'da uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlanan 9 kişiye idam cezası

Vietnam'da 105 kilo metamfetamin ve eroin kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulunan 9 sanık, idama mahkum edildi.

İHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 13:21
Vietnam'da uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlanan 9 kişiye idam cezası
Abone Ol google-news

Güney Asya ülkesi Vietnam'da son yıllardaki en büyük uyuşturucu kaçakçılığına karışan sanıklar bugün hakim karşısına çıktı.

Laos'tan Vietnam'a 105 kilogram metamfetamin ve eroin getiren 9 kişi uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulunarak idama mahkum edildi.

Dünyanın en sert narkotik yasalarına sahip ülkelerden biri olan Vietnam'da en az 100 gram eroin, metamfetamin, kokain veya amfetamin kaçakçılığından suçlu bulunanlar ölüm cezasına çarptırılıyor. 2020 yılında 216 kilogram uyuşturucu taşımak ve bunun bir kısmını Güney Kore'ye götürmekle suçlanan 18 kişi idama mahkum edilmişti.


vietnam haberleri uyuşturucu haberleri İdam haberleri

İlgili Haberler

Uyuşturucu, soygun, cinayet: Kentin ölümcül flört tuzağı

Uyuşturucu, soygun, cinayet: Kentin ölümcül flört tuzağı

En Çok Okunan Haberler