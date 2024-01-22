Vietnam'da uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlanan 9 kişiye idam cezası
Vietnam'da 105 kilo metamfetamin ve eroin kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulunan 9 sanık, idama mahkum edildi.
Güney Asya ülkesi Vietnam'da son yıllardaki en büyük uyuşturucu kaçakçılığına karışan sanıklar bugün hakim karşısına çıktı.
Laos'tan Vietnam'a 105 kilogram metamfetamin ve eroin getiren 9 kişi uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulunarak idama mahkum edildi.
Dünyanın en sert narkotik yasalarına sahip ülkelerden biri olan Vietnam'da en az 100 gram eroin, metamfetamin, kokain veya amfetamin kaçakçılığından suçlu bulunanlar ölüm cezasına çarptırılıyor. 2020 yılında 216 kilogram uyuşturucu taşımak ve bunun bir kısmını Güney Kore'ye götürmekle suçlanan 18 kişi idama mahkum edilmişti.
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