Uyuşturucu, soygun, cinayet: Kentin ölümcül flört tuzağı

Yayınlanma: 21.01.2024 - 16:11

Güncelleme: 21.01.2024 - 16:13

ABD’nin Minnesota eyaletinde yaşayan 50 yaşındaki toplum aktivisti ve komedyen Tou Ger Xiong, Kolombiya’nın Medellin kentine yaptığı ziyaretin ardından ormanlık alanda ölü bulundu.

“Bu şekilde trajik bir olaya kurban gideceği aklının ucundan bile geçmezdi” ifadesinde bulunan kardeşi Eh Xiong, cesedin abisine ait olduğunu tespit ettikten sonra ABD Büyükelçiliği ile irtibata geçmeye çalıştı.

Kardeşinin Medellin'e yaptığı son seyahatten önce internet üzerinden bir kadınla konuştuğunu ifade eden Eh, ayrıca, kardeşinin kaçırıldığını ve 2 bin dolar fidye için silah zoruyla tutulduğunu söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, Kolombiya polisi, Tou Ger’in ölümüyle bağlantılı bir kadın ve iki erkeği tutuklayarak adam kaçırma ve cinayetle suçladı.

Tou Ger’in ölümü, Medellin'de ABD Büyükelçiliği'nin “flört uygulamalarını kullanmanın riskleri” konusunda uyarıda bulunmasına neden olan sekizinci ölüm oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, kentte daha önce kurbanları kaçırıp öldürmeden önce onları izole etmek için arkadaşlık uygulamalarını kullanan bir çeteden haberdar olduklarını belirtti. Kasım ve Aralık aylarında şüpheli bir şekilde ölen sekiz kurbanın hepsi ABD vatandaşıydı.

ARTIŞ ENDİŞE VERİCİ

Büyükelçilik, bu vakaların birçoğunun kurbanları cezbetmek için kullanılan bir flört uygulamasıyla başladığını ve "Kolombiyalı flörtleri tarafından uyuşturulan, soyulan ve hatta öldürülen" insanlarda endişe verici bir artışın yaşandığını söyledi.

Medellin'in turizm gözlemevinin raporuna göre, 2023 yılının ilk 10 ayında kentte en az 12 ABD’den, 3’ü Birleşik Krallık'tan olmak üzere 32 yabancının şiddet kullanılarak öldürüldüğünü kaydetti.

Turizm gözlemevinin eski müdürü Carlos Calle, suçluların turistleri "Şeytan Nefesi" olarak bilinen kokusuz bir madde olan skopolamin ile uyuşturmasının yaygın olduğunu söylerken, ABD Büyükelçiliği de kurbanları 24 saate kadar sakinleştiren bu uyuşturucu hakkında uyarıda bulundu.

Medellin polisi son dönemde artan şiddet olaylarıyla ilgili yorum yapmadı. Belediye Başkanı Federico Gutierrez, "Kente daha fazla yabancının gelmesini istiyoruz" dedi. Ancak Gutierrez, sadece seks ve uyuşturucu için gelen turistlerin hoş karşılanmadığını da sözlerine ekledi.

ABD büyükelçiliği tarafından vatandaşlarına yönelik yapılan duyuruda, randevularınızı otel gibi özel yerlere götürmekten kaçınmalarını, ayrıca arkadaşlarını, ailelerini veya bina personelini kiminle birlikte oldukları konusunda bilgilendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Büyükelçilik ayrıca, “soyguna karşı koymayın çünkü bu öldürülebilirsiniz” uyarısını tavsiyesine ekledi.