Vivienne Westwood kimdir? Vivienne Westwood neden hayatını kaybetti?

30 Aralık 2022 Cuma, 11:39

Kendine has tasarımlarıyla moda dünyasına yön veren İngiliz modacı Vivienne Westwood, Londra’da hayatını kaybetti.

VİVİENNE WESTWOOD KİMDİR?

Westwood 1941'de İngiltere'de doğdu. Harrow Sanat Okulu olarak bilinen Westminster Üniversitesi'nde bir mücevher ve gümüşçülük kursu aldı ancak bir dönem sonra ayrıldı. Öğretmen yetiştiren bir kolejde okuduktan sonra ilkokul öğretmeni oldu. 21 Temmuz 1962'de Derek Westwood ile evlendi. Westwood kendi gelinliğini dikti. 1963'te Benjamin adında bir oğlu oldu. Westwood'un Derek ile evliliği, Malcolm McLaren ile tanıştıktan sonra sona erdi . Westwood ve McLaren , oğulları Joseph Corré'nin 1967'de doğdu. 1971'e kadar öğretmenlik yapmaya devam etti. McLaren punk grubu Sex Pistols'un yöneticisi oldu. Çift grubun kıyafet tasarımlarını yapmaya başladı. McLaren ile birlikte yönettiği SEX mağazası , Londra punk sahnesinin ilk üyeleri için bir buluşma yeri oldu. Westwood ayrıca Viv Albertine gibi punk ikonlarının tarzına da ilham verdi. 1992 yılında modacı Andreas Kronthaler ile evlendi.

Westwood, çift cinsiyetli tasarımları, sloganlı tişörtleri ve düzene karşı alaycı tavrıyla 1970'lerde moda sahnesinde öne çıkan isimlerinden birisi oldu. Punk kültürünün doğumunda önemli bir görev üstlendi.

Aktivist yönüyle de tanınan Westwood, iklim değişikliği ve daha pek çok konuyu podyuma da taşıdı.

Modaya katkılarından dolayı Westwood'a 2006 yılında İngiltere'de "Dame" unvanı verildi.

Westwood, beraberindeki çok sayıda sanatçı ile birlikte İngiltere'nin Avrupa Birliği içinde kalmasını savunan bir açık mektuba da imza attı.

WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Juilian Assange'ın Londra'daki ABD'ye iade davası sırasında da Assange'a destek verdi.

VİVİENNE WESTWOOD NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Vivienne Westwood, 81 yaşında Londra’da hayatını kaybetti. Sahip olduğu moda evi tarafından yapılan açıklama Westwood’un huzur içerisinde öldüğü belirtildi.



