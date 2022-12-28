Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu kimdir? Rifat Serdaroğlu neden cezaevine girecek?

28 Aralık 2022 Çarşamba, 17:15

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, çaptırıldığı 2 ay 17 gün hapis cezası uyarınca yarın cezaevine girecek.



RİFAT SERDAROĞLU KİMDİR?

1948 yılında Bergama'da doğdu. Babası eski Bergama Belediye Başkanı Kemal Serdaroğlu'dur. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümünü bitirdi. 1977-1980 arası Adalet Partisinden Bergama Belediye Başkanlığı yaptı. TBMM'de 19. ve 20. dönemde Doğru Yol Partisi'nin, 21. dönemde ise Anavatan Partisi'nin İzmir milletvekili olarak görev yaptı. 50. Hükûmet'te sağlık bakanı, 55. Hükûmet'te gümrüklerden sorumlu devlet bakanı olarak görev yaptı.

15 Ocak 2011 tarihinde yapılan Demokrat Parti kongresinde genel başkanlığa aday oldu ancak seçilemedi.

25 Ağustos 2020 tarihinde Doğru Parti'yi kurdu.

RİFAT SERDAROĞLU NEDEN CEZAEVİNE GİRECEK?



Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, eski Sağlık ve Devlet Bakanı hakkında; 26 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili bir yazısı gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştı.

Açılan davada, Serdaroğlu’nun savunmasının alınmadığı ve hükmün de gıyabında kurulduğu öğrenildi. Serdaroğlu’nun, hakkındaki 2 ay 17 gün hapis cezası kapsamında yarın İzmir Aliağa 4 Nolu Kapalı Cezaevi’ne gireceği belirtildi.

Hakkındaki kararı değerlendiren Serdaroğlu, yazılı açıklamasında; “Bu olaylar bizi korkutmaz. Laik cumhuriyet ve Atatürk düşmanları ile her şartta mücadeleye devam edeceğiz. Bize bu zulmü yaşatan siyasetçi- bürokrat kim varsa, hesabını mutlaka bağımsız Türk yargısı önünde verecektir. Geçmişte sorduğumuz gibi korkması gerekenler, Bahçeli’nin dediği ‘Hazine soyguncuları’ ve ‘Kandil uşaklarıdır.’ Laik cumhuriyeti, Atatürk İlke ve Devrimlerini asla sahipsiz bırakmayacağız. Değerlerimize uzanan bu yobaz elleri kıracağız” değerlendirmesini yaptı.