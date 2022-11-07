Vucic, Kosova'yı hedef aldı: Gerilim, KFOR ve EULEX'in katkısıyla düşecektir

07 Kasım 2022 Pazartesi, 14:13

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da katıldığı bir televizyon programında Kosova ile son dönemde yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Aleksandar Vucic, Kosova'daki kurumlardan geri çekildiklerini açıklayan Kosovalı Sırpların bu kararına ilişkin şüpheyle yaklaştığını ifade ederek, "Yaşanan tüm olaylar ve en son Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi kararı Kosovalı Sırpları bu kararı almaya zorladı. Kararın tarihi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Vucic, Kosova'nın Sırpların araç plakalarını ellerinden alma hakkına sahip olmadığına işaret ederek, "Kosova bir devlet değil ki. Kosova'daki gerilimin, güvenliği NATO-KFOR ve Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonunun (EULEX) devralması durumunda yatışacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Güvenliğin Arnavutlar tarafından sağlanması durumunda "felaketin" yaşanabileceğini savunan Vucic, Kosovalı Sırpların bir B planı yapmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Kosovalı Sırplar, cumartesi günü Kosova kurumlarındaki görevlerinden geri çekildiklerini açıklamış, dün de protesto düzenlemişti.

Sırbistan tarafı ise geçen hafta, Kosova sınırındaki Raska kenti yakınlarında belirlenen bir hava aracının imha edildiğini açıklamış, Vucic, Sırbistan'daki askeri kışlalarda casusluk yapılmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de daha önce yaptığı açıklamada, Vucic'in Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya hazır olması emrini verdiğini duyurmuştu.