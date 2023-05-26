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Vucic, Sırp ordusunu alarma geçirdi: NATO'ya çağrı yaptı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, NATO'dan Kosova'nın kuzeyindeki Metohija'da Sırplara yönelik şiddeti acilen durdurmasını talep ettiği ve orduyu azami alarma geçirdiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 15:53
Vucic, Sırp ordusunu alarma geçirdi: NATO'ya çağrı yaptı
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, NATO'dan Kosova'nın kuzeyindeki Metohija'da Sırplara yönelik şiddeti acilen durdurmasını talep ettiği belirtildi.

Vecernje Novosti'nin aktardığına göre Vucic'in, Kosova'daki durum nedeniyle orduyu azami alarma geçirdiği kaydedildi.

Gazetenin haberinde, "Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Silahlı Kuvvetlerimizin Başkomutanı Aleksandar Vucic, Sırp ordu birliklerinin savaşa hazırlık seviyesinin en üst düzeye çıkarılması için bir emir imzaladı ve Kosova ve Metohija ile idari hatta doğru acil hareket emri verdi" denildi.

Bunun nedeninin, "Kosova'nın kuzeyinde Sırplar tarafından boykot edilen 23 Nisan yerel seçimlerinin ardından Priştine makamlarının eyaletin kuzeyinde Arnavutları belediye başkanı olarak atama girişimi" olduğu yazıldı.


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