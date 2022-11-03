Vucic'den Batı'ya silah çıkışı: Sırbistan'ın silah satın almasını engelliyorlar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Batı'nın, Sırbistan'ın Doğu ülkelerinden silah almasını engellediğini söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Aleksandr Vucic, Batı'nın, Sırbistan'ın Doğu ülkelerinden silah almasını engellediğini ve kendilerinden satın alınan silahların teslimini geciktirdiğini söyledi.
Vucic, "Silahlanmamızın bir kısmını ve hizmete soktuklarımızı gördünüz, ki bu her zaman kolay değildir. Özellikle İHA'lar üzerinde çalışmak, onların silahlandırılması, özel bir durumdayız. Bu yüzden bir toplantı yaptık, her şeyi kendimiz üretmek zorundayız" dedi.
Vucic şöyle devam etti:
"Getirecek başka yerimiz yok, Batı'da parasını ödediklerimiz bile iki yıldır teslim edilmiyor ve umurlarında değil. Sırbistan'ın o kadar çok sözde iyi dostları ve arkadaşları var ki, Sırbistan'ın silah sahibi olmasını istemiyor. Bu yüzden hem silah hem de mühimmatı kendimiz üretmek zorundayız."
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