Vucic'den Ukrayna uyarısı: Savaş daha da kötüye gidecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rusya-Ukrayna savaşının daha da kötüleşeceğini savundu.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 17:03
Vucic'den Ukrayna uyarısı: Savaş daha da kötüye gidecek
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aleksandr Vucic, Ukrayna'daki savaş ve ortaya çıkardığı enerji krizinin daha da "kötüleşeceğini" söyledi.

Vucic, şu anda sahada uzlaşma ve ateşkes ihtimalinin düşük olduğunu savundu.

Vucic, "(Ukrayna'da) Kimse uzlaşma istemiyor. Herkes diğer tarafın yenilmesini istiyor. Durumun daha da kötüye gideceğinden, işlerin daha da kötüye gideceğinden korkuyorum" dedi.

Kış mevsiminin bitmesine daha beş aydan fazla bir zaman olduğunu aktaran Vucic, bu nedenle "her günün önemli olduğunu" vurguladı.


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