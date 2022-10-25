Vucic'den Ukrayna uyarısı: Savaş daha da kötüye gidecek

25 Ekim 2022 Salı, 17:03

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aleksandr Vucic, Ukrayna'daki savaş ve ortaya çıkardığı enerji krizinin daha da "kötüleşeceğini" söyledi.

Vucic, şu anda sahada uzlaşma ve ateşkes ihtimalinin düşük olduğunu savundu.

Vucic, "(Ukrayna'da) Kimse uzlaşma istemiyor. Herkes diğer tarafın yenilmesini istiyor. Durumun daha da kötüye gideceğinden, işlerin daha da kötüye gideceğinden korkuyorum" dedi.

Kış mevsiminin bitmesine daha beş aydan fazla bir zaman olduğunu aktaran Vucic, bu nedenle "her günün önemli olduğunu" vurguladı.