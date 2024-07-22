Vucic'ten Batı uyarısı: Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyor

Yayınlanma: 22.07.2024 - 08:59

Güncelleme: 22.07.2024 - 08:59

Sırbistan Devlet Başkanı Vucic, Batı’nın Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlandığını ve bunu Doğu, Moskova ve Belgrad’daki pek çok kişinin düşündüğünden çok daha hızlı yaptığını belirterek, "Ancak henüz hazır değiller" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre, Vucic, yerel medyaya açıklamasında, “Rusya'yı yenmelerini beklemek bazılarının hayal ettiği şekilde mümkün değil. Bu ancak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in başına bir şey gelirse mümkün olabilir... Putin, arkasında bırakacağı siyasi mirasının İvan, Büyük Petro ve Büyük Katerina’nın elde ettiği sonuçlarının olmasını istiyor. Jeopolitik olarak düşünüyor. Tüm bu kişilerin kendinde birleştirmeyi başaran ve birleştirici faktör olan bir kişi olarak düşünüyor. Kaybederse, bu mirastan geriye hiçbir şey kalmayacak” yorumunda bulundu.

Daha önce bazı İskandinav ve diğer Batılı ülkelerin Rusya topraklarını ve kaynaklarını bölmeyi önerdiklerini anımsatan Vucic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu elde etmek için onları yemek gerekiyor. Oysa onlar Rusya’yı savunmaya hazır. Benim sorum şu, Batı’da bunu yapmaya hazır olan var mı? Hemen cevap vereyim, hiç kimse. Uzaktan, bir başkaları aracılığıyla savaşmak, para yatırmak ve benzeri şeyler yapmak istiyorlar. Ancak şu anda hazır değiller. Hazır olacaklar mı? Bence Doğu’daki, Rusya’daki ve Sırbistan’daki kişiler, onların hazır duruma gelmeyeceklerini düşünerek aldanıyor. Şu anda hazır olmayabilirler, ama bence Rusya’yla bir çatışmaya hazır olacaklar ve birçok insanın görmek istediğinden çok daha hızlı bir şekilde hazırlanıyorlar. Onlar savaşa hazırlanıyorlar."