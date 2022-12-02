Vucic'ten, Kosova Başbakanı Kurti'ye ağır sözler: Terörist pislik
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Kosova Topluluk ve Geri Dönüş Bakanı olarak atadığı isme tepki göstererek ülkesinden hiç kimsenin 6 Aralık'ta yapılacak Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılmayacağını söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin, Sırp milletvekillerinin onayı olmadan, seçimlerde en az oyu alan Nenad Rasic'i bakan olarak atamasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
Aleksandr Vucic, Kosova'daki Sırpların sürgün edilmek istendiğini savunarak, AB'nin, seçimlerde en az oyu alan Rasic'in bu göreve getirilmesini kınamamasını eleştirdi.
Vucic, kararı veren Kurti için "terörist pislik" ifadesini kullanarak, Kosova'nın, tüm demokratik süreci ihlal ettiğini savundu.
Vucic, "Seçtikleri adam Rasic'ten daha kötüsü yok. Ona terörist pislik dışında kimse güvenmiyor. Bizi böyle korkutabileceklerini düşündüler. İstediğinizi yapabilirsiniz, isterseniz beni öldürün ancak Sırbistan kutsal olandır. Asla teslim olmayacağım" diye konuştu.
Tüm bu yaşananların sonucu olarak 6 Aralık'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne Sırbistan'dan hiç kimsenin gitmeyeceğini dile getiren Vucic, "İlk kez böyle bir şey olacak. Gidin orada Sırbistan'ın nasıl suçlu olduğunu konuşun ama hiçbir suç bulamayacaksınız. Sorun yok. Sırbistan olmadan nasıl olacağını göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
KOSOVALI SIRPLAR TEKİ GÖSTERDİ
Bu arada, Kurti'nin, Rasic'i bakan olarak ataması Kosovalı Sırplar arasında tepkiyle karşılandı.
Kosova'daki Sırp Listesi'nden yapılan açıklamada, Rasic'in Sırp milletvekillerinin onayı olmadan göreve getirildiği belirtilerek, atamanın anayasaya karşı olduğu savunuldu.
Kurti'nin yanında "sadık Sırplar" istediği için bu tarz bir hareket yaptığı aktarılan açıklamada, Sırp milletvekillerinin Anayasa Mahkemesine başvuracağı kaydedildi.
Sırp Listesi'nde Goran Rakic'in istifa etmesi üzerine boşalan bakanlık koltuğunun Kosova'da 2021'de yapılan seçimde oyların yüzde 0,17'sini alan Halkın Özgürlüğü Hareketi'nden Rasic'e verildiği kaydedildi.
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