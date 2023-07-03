Kırım'da Rusya yanlısı yönetimin liderine suikast girişimi engellendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da Rusya yanlısı yönetimin lideri Sergey Valeryeviç Aksyonov'a yönelik bir suikast girişiminin engellendiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2023 - 12:09
Kırım'da Rusya yanlısı yönetimin liderine suikast girişimi engellendi
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), güvenlik güçlerinin Kırım'daki Rusya yanlısı yönetimin lideri Sergey Valeryeviç Aksyonov'a yönelik bir suikast girişimini engellediğini açıkladı.

FSB tarafından yapılan açıklamada, "SBU görevlileri tarafından işe alınan ve Ukrayna'da mayın patlatma eğitimi de dahil olmak üzere istihbarat ve yıkıcı faaliyetler kursuna tabi tutulan 1988 doğumlu bir Rus vatandaşı gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

 

Söz konusu şüphelinin, "Aksyonov'un arabasını havaya uçurmayı planladığı, ancak bombayı bir zuladan alırken yakalandığı" iddia edildi.

FSB, şüpheli hakkında "terör saldırısına teşebbüs" ve "yasadışı patlayıcı edinme" maddeleri altında bir ceza davası açarken, şüphelinin tutuklandığını ve suçunu itiraf ettiğini bildirdi.

Aksyonov, operasyona katılan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Eminim ki bu suçun emrini verenler bulunacak ve cezalandırılacaktır. Kiev'den kaynaklanan terör tehdidi ancak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen SSO (Ukrayna) hedeflerinin yerine getirilmesiyle tamamen ortadan kaldırılabilir" dedi.



Rusya FSB Kırım

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