Kırım'da Rusya yanlısı yönetimin liderine suikast girişimi engellendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da Rusya yanlısı yönetimin lideri Sergey Valeryeviç Aksyonov'a yönelik bir suikast girişiminin engellendiğini bildirdi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), güvenlik güçlerinin Kırım'daki Rusya yanlısı yönetimin lideri Sergey Valeryeviç Aksyonov'a yönelik bir suikast girişimini engellediğini açıkladı.
FSB tarafından yapılan açıklamada, "SBU görevlileri tarafından işe alınan ve Ukrayna'da mayın patlatma eğitimi de dahil olmak üzere istihbarat ve yıkıcı faaliyetler kursuna tabi tutulan 1988 doğumlu bir Rus vatandaşı gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.
??? ????????????? ?????? ?????????? ????? ????? ?????? ????????, ????????????? ??? ???? ???? ??????? ???????????? ??????? ????????? ?? ????????. ?? ???? ??? ???????? ? ??? ??? ??????:https://t.co/JD2RPUCTG6— ???? (@tass_agency) July 3, 2023
?????: ??? ??? ??????/???? pic.twitter.com/b9PDQQGun7
Söz konusu şüphelinin, "Aksyonov'un arabasını havaya uçurmayı planladığı, ancak bombayı bir zuladan alırken yakalandığı" iddia edildi.
FSB, şüpheli hakkında "terör saldırısına teşebbüs" ve "yasadışı patlayıcı edinme" maddeleri altında bir ceza davası açarken, şüphelinin tutuklandığını ve suçunu itiraf ettiğini bildirdi.
Aksyonov, operasyona katılan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Eminim ki bu suçun emrini verenler bulunacak ve cezalandırılacaktır. Kiev'den kaynaklanan terör tehdidi ancak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen SSO (Ukrayna) hedeflerinin yerine getirilmesiyle tamamen ortadan kaldırılabilir" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Balina tarafından yutulan adam yaşadıklarını anlattı
- Merdan Yanardağ'ın gizli ihbarcısı
- Kadın ve erkeğin birlikte eğlenmesi yasaklandı
- 'Milyarlarca dolar yaktık! Sonuç sıfır'
- 'Alevi diye, oy vermedi diye...'
- 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı
- Suriyeliler ev bastı' iddiası yurttaşları ayaklandırdı
- Aytun Çıray'dan Akşener'e sert eleştiri
- 'Bütün canlı popülasyonu bitti'
- Arda Güler sorusuna yanıt verdi