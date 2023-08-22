Wagner lideri Prigojin: Rusya'yı tüm kıtalarda daha da büyük hale getirdik
Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus yönetimine karşı gerçekleştirdiği isyanın ardından ilk defa görüntü paylaşımında bulundu.
Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, “Wagner’in tahliyesi” adlı Telegram kanalında paylaşılan görüntüde, Rusya’yı Afrika dahil tüm kıtalarda “daha da büyük hale” getirdiklerini belirtti.
Görüntülerde, 50 dereceyi aşan sıcaklıkta bulunduklarını söyleyen Prigojin, “Adalet ve mutluluk! IŞİD, El Kaide ve diğer haydutların hayatını Afrika halkı için bir kabusa çeviriyoruz” ifadesini kullandı.
Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.
Rusya-Afrika Zirvesi'nin yapıldığı St. Petersburg'da 27 Temmuz'da Afrikalı yetkililerle görüşen Prigojin, 29 Temmuz’da Afrique Media TV kanalına yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerindeki Wagner savaşçılarının sayısını artırmaya hazır olduklarını söylemişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- MEB'den 'okul kıyafeti' kararı
- Reklam panosunda cinsel içerikli video paniği
- Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam açıklaması
- Bakanlıktan açıklama geldi
- Motorine dev zam geldi!
- Yargı kararını verdi...
- Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
- Otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı
- Kantaronun olağanüstü faydalarını keşfedin
- Citi’den dolar/TL tahmini