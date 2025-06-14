Wall Street Journal'dan kritik kulis... Perde arkası ortaya çıktı: Netanyahu, Trump'ı nasıl ikna etti?

İsrail'in cuma günü erken saatlerde İran'a başlattığı hava saldırılarına karşı misilleme saldırıları başlattı. İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Öte yandan İsrail ordusu, Natanz'ın yanı sıra İsfahan'daki nükleer tesisi de vurdu. Karşılıklı saldırılar şiddetleniyor.

Dünya, İsrail-İran saldırılarını konuşurken; ABD basınında kritik bir kulis gündem oldu.

TRUMP, NASIL İKNA EDİLDİ?

Wall Street Journal’a göre, ABD Başkanı Donald Trump ilk aşamada Tel Aviv’i durdurmaya çalıştı. Trump’ın açıklamaları da bu tutumunu yansıtıyordu.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerde saldırıya karşı olduğunu açıkça dile getirdi.

Sözcü’nün aktardığına göre; diplomasiye şans tanınmasını isteyen Trump’a, Netanyahu “Bekleyemeyiz” yanıtını verdi.

60 günlük anlaşma sürecinin sona erdiğini hatırlatan Netanyahu, artık İsrail’in kendini savunmak için harekete geçmesi gerektiğini savundu.

TRUMP SONUNDA YEŞİL IŞIK YAKTI

Görüşmelerden sonuç alınamayınca Trump, ABD’nin İsrail’in önünde durmayacağını belirtti.

Ancak Amerikan ordusunun saldırıya doğrudan katılmayacağını da vurguladı.

Beyaz Saray kaynaklarına göre Netanyahu, Trump’ı İran’ın gerçek bir nükleer anlaşmayı hiçbir zaman kabul etmeyeceğine ikna etti.