Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Yayınlanma: 19.09.2023 - 17:50

Güncelleme: 19.09.2023 - 17:50

Rusya’da casusluk suçlamasıyla yargılanan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in tutukluluk süresinin 30 Kasım’a kadar uzatılmasıyla ilgili alınan karara yaptığı itiraz Moskova Kent Mahkemesi’nde görüldü.

Gershkovich’in getirildiği mahkemeye, ABD'nin Rusya Büyükelçisi Lynn Tracy de katıldı. Delillerin gizliliği gerekçesiyle basına kapalı yapılan duruşmada tutukluluğu hakkında yapılan itiraz reddedilen Gershkovich, tekrar cezaevine gönderildi.

Büyükelçi Tracy’ın kısa bir süre gazeteci Gershkovich ile görüştüğü ifade edildi.



TÜM SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

The Wall Street Journal gazetesinin Moskova muhabiri ABD vatandaşı 31 yaşındaki Gershkovich, 29 Mart'ta Yekaterinburg kentinde haber çalışması yaptığı sırada Rus ordusunun sanayi kompleksi verilerini topladığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Moskova’daki mahkeme, Gershkovich’in 29 Mayıs'a kadar tutuklu yargılanmasına karar vermiş, 23 Mayıs’ta ise gazetecinin tutukluluk süresinin 30 Ağustos’a kadar uzatılmasına hükmetmişti.

Haziran ayında Gershkovich’in tutukluk süresinin uzatılmasına yönelik yaptığı itiraz başvurusu reddedilmiş ve 24 Ağustos’ta Gershkovich’in tutukluluk süresi 30 Kasım’a kadar uzatılmıştı.

