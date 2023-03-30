The Wall Street Journal muhabiri Rusya'da tutuklandı

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 13:27

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 13:36

Rusya güvenlik servisi FSB, The Wall Street Journal için çalışan ABD'li bir gazetecinin Washington adına casusluk yapmak suçlamasıyla Rusya'da tutuklandığını duyurdu.

AFP'nin haberine göre, FSB, Wall Street Journal muhabirinin "Amerikan hükümetinin çıkarları doğrultusunda casusluk yaptığından şüphelenildiğini" söyleyerek "ABD vatandaşı Evan Gershkovich'in yasadışı faaliyetlerini durdurduklarını"açıkladı.

FSB ayrıca, 31 yaşındaki Gershkovich'in Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen basın akreditasyonuyla çalıştığını doğrularken, tutuklanmaya ilişkin "Gizli bilgi edinmeye çalışırken Yekaterinburg'da, Rusya'nın 'askeri-endüstriyel kompleksi' hakkında bilgi topladığı için gözaltına alındı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Gershkovich'in "suçüstü yakalandığını" iddia etti.

The Wall Street Journal, casusluk suçlamasıyla tutuklanan muhabiri Evan Gershkovich hakkındaki iddiaları "şiddetle" reddetti.

Gazeteden yapılan açıklamada, "Wall Street Journal, FSB'den gelen iddiaları şiddetle reddediyor ve güvenilir ve kendini işine adamış muhabirimiz Evan Gershkovich'in derhal serbest bırakılmasını istiyor. Evan ve ailesiyle dayanışma içindeyiz" denildi.

The Wall Street Journal ayrıca, Gershkovich'in tutuklanması hakkında "Bay Gershkovich'in güvenliğinden derin endişe duyduğunu" belirtti.

Uluslararası medya izleme örgütü Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ise, "misilleme gibi görünen bu durumdan endişe duyduğunu" söyledi.

RSF, Gershkovich'in Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunda önemli bir rol oynayan paralı asker grubu Wagner'in "askeri şirketi hakkında araştırma yaptığını" söyledi.

The Wall Street Journal muhabiri daha önce, Moskova'da, The Moscow Times ve AFP için çalışmıştı.