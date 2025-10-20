Warren Buffett’tan şaşırtan altın yorumu!

Altın, Cuma günü yaşadığı hafif düşüşe rağmen, bu yıl da parlaklığını koruyor. Hafta başında ons fiyatı 4 bin 300 dolar eşiğini aşan değerli maden, yıl başından bu yana yüzde 50’nin üzerinde kazanç sağlayarak geçtiğimiz yıla kıyasla değerini neredeyse ikiye katladı.

Ancak tüm bu 'güvenli liman' coşkusuna karşın, efsanevi yatırımcı Warren Buffett altın konusunda farklı bir görüşe sahip.

2008'DEN BU YANA EN İYİ PERFORMANS

CNBC Pro analizine göre, altın bu yıl S&P 500 endeksini açık farkla geride bıraktı ve 2008 finansal krizinden bu yana da en güçlü performansını sergiliyor.

Borsa yatırım fonları (ETF’ler) aracılığıyla altına yatırım yapmanın kolaylaşması, Wall Street’teki bazı stratejistleri, altını klasik yatırım portföylerinin bir parçası haline getirmeye yöneltti.

Artık geleneksel 'yüzde 60 hisse – yüzde 40 tahvil' modelinin yerini, 'yüzde 60 hisse – yüzde 20 tahvil – yüzde 20 altın ve Bitcoin' dağılımına bıraktığı konuşuluyor.

Uzmanlara göre, hisse senetleri ve tahviller çoğu zaman artık aynı yönde hareket ediyor; üstelik enflasyon, jeopolitik riskler, yüksek kamu harcamaları ve artan borç yükü tahvillerin koruma gücünü zayıflatıyor.

BUFFETT'TAN ÇARPICI YORUM

Bu iyimserlik ortamında sessiz kalan isimlerden biri ise 95 yaşındaki Warren Buffett. Zira ünlü yatırımcı, altını uzun vadede 'verimsiz bir yatırım' olarak görüyor.

Buffett, 2011’de Berkshire Hathaway hissedarlar toplantısında altına neden yatırım yapmadığı sorulduğunda, varlıkları üç ana kategoriye ayırarak şöyle açıklamıştı:

1. Para Bağlantılı Varlıklar

Tahvil, mevduat ve nakit gibi para temelli varlıkların, hükümetlerin gelecekteki politikalarına yönelik bir bahis olduğunu belirten Buffett, çoğu para biriminin zamanla değer kaybettiğini, bu yüzden yüksek getiri sunmadıkça bu tür yatırımların cazip olmadığını söylemişti.

2. Gelir Getirmeyen Varlıklar

Buffett, gelir üretmeyen varlıklara örnek olarak altını göstererek, “Altın, hiçbir şey yapmayan katı bir külçedir,” demişti.

Dünyadaki tüm altına sahip olsanız bile, en fazla beş yıl sonra birinin sizden daha yüksek bir fiyatla almasını umabilirsiniz, tıpkı onun da aynı umudu başka birine devretmesi gibi.

3. Üretken Varlıklar

Buffett’in tercihi ise çiftlikler ve şirketler gibi üretken varlıklar.

Bu varlıklar, ürettikleri mal veya kar üzerinden ölçülebilir getiriler sağladığı için mantıklı bir yatırım temeli sunar.

"PARLAYAN HER ŞEY DEĞERLİ DEĞİLDİR"

“Fiyat artışı heyecan yaratır,” diyen Buffett, sözlerine şöyle devam ediyor: “Devamlı yükselenin peşinden gitmek, servet yaratmanın bir yolu değildir...”

Üstelik, Buffett'ın merhum ortağı Charlie Munger da altına yatırım yapmayı, “Sadece dünya çökerse kazandıran tuhaf bir davranış” olarak tanımlamıştı.

Altın yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etse de Buffett’in yıllar önceki uyarısı hâlâ geçerli: