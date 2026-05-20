Washington-Avrupa hattında ipler koptu: NATO en ağır sınavıyla karşı karşıya

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, NATO müttefiklerine Avrupa savunmasına yönelik Amerikan askeri taahhütlerinde azaltıma gidileceğini bildirmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

Reuters'a konuşan konuya yakın kaynaklara göre Pentagon, NATO’nun kriz ve savaş dönemlerinde devreye sokulabilecek kuvvet havuzunu belirleyen “NATO Force Model” kapsamındaki ABD katkısını önemli ölçüde azaltmayı planlıyor.

NATO Force Model, ittifak üyesi ülkelerin savaş, büyük kriz ya da bir NATO ülkesine saldırı durumunda hazır bulunduracağı askeri güçleri tanımlıyor. Bu kuvvetlerin tam yapısı gizli tutulurken, ABD’nin söz konusu sistemdeki katkısını daraltma kararı aldığı belirtildi.

Kaynaklar, Pentagon’un bu planı cuma günü Brüksel’de yapılacak savunma politikaları toplantısında müttefiklere bildirmeyi hedeflediğini aktardı.

ABD’nin kriz dönemindeki sorumlulukları ne kadar hızlı Avrupa ülkelerine devredeceği ise henüz netlik kazanmadı.

TRUMP’IN AVRUPA POLİTİKASINDA SOMUT ADIM

Trump, uzun süredir Avrupa ülkelerinin kıtanın güvenliğinde daha fazla sorumluluk alması gerektiğini savunuyor. Washington’ın NATO’ya iletmeye hazırlandığı mesaj, bu politikanın sahaya yansıyan somut adımlarından biri olarak görülüyor.

Pentagon’un politika şefi Elbridge Colby de daha önce yaptığı açıklamalarda, Avrupa ülkelerinin konvansiyonel savunmada öncü rol üstlenmesi gerektiğini belirtmişti. Colby, buna karşın ABD’nin nükleer caydırıcılık kapsamında NATO üyelerini korumayı sürdüreceğini ifade etmişti.

Planın, NATO içinde ABD’nin Avrupa savunmasına bağlılığına ilişkin soru işaretlerini artırabileceği değerlendiriliyor. Bazı Avrupa ülkeleri, Washington’ın ittifaktaki rolünü daha da azaltmasından endişe duyuyor.

ABD’nin savaş ya da büyük kriz halinde kullanıma sunacağı kuvvetlerde yapılacak ciddi bir azaltımın, bu kaygıları daha da derinleştireceği belirtiliyor.

AVRUPA’DAN ASKER ÇEKME PLANI

Trump yönetimi son haftalarda Avrupa’daki yaklaşık 5 bin ABD askerinin azaltılmasına yönelik planları da gündeme getirmişti. Bu kapsamda Polonya’ya gönderilmesi planlanan bir kara tugayının konuşlandırılmasının iptal edilmesi, Washington’da bazı milletvekillerinin tepkisini çekmişti.

Kongre kaynaklarına göre, bazı yetkililer Pentagon’un NATO Force Model kapsamındaki taahhütleri daraltma planından haberdar ve bu durumdan endişe duyuyor.

Buna karşın üst düzey bir NATO diplomatı, Avrupa’nın büyük bir krizle karşılaşması halinde ABD’nin yine de yardıma geleceğine dair anlayışın sürdüğünü belirtti.

Trump ve ekibi ise Avrupa ülkelerini savunma harcamalarını yeterince artırmamakla ve konvansiyonel savunmada ABD’ye fazla bağımlı kalmakla eleştiriyor.

Avrupa başkentleri ise askeri kapasitelerini hızla güçlendirdiklerini, ancak bunun kısa sürede tamamlanamayacağını savunuyor.

ZİRVE ÖNCESİ YÜK PAYLAŞIMI TARTIŞMASI

ABD’nin NATO’daki askeri taahhütlerini daraltma planı, ittifak içinde yük paylaşımı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Temmuz ayında Türkiye’de yapılması beklenen NATO liderler zirvesi öncesinde, Washington’ın bu adımı Avrupa ülkeleri üzerindeki savunma harcamalarını artırma baskısını daha da güçlendirebilir.