Washington’da bir parka Trump ve Epstein'in heykelini diktiler!

ABD’de kimliği bilinmeyen bir sanatçı grubu, Salı sabahı Washington’daki National Mall alanına dikkat çekici bir heykel yerleştirdi. Altın rengine boyanan eser, ABD Başkanı Donald Trump ile 2019’da hapishanede ölen arkadaşı, cinsel suçlu Jeffrey Epstein’ı, 'Titanic' filmindeki ünlü Jack ve Rose sahnesini andıran bir pozda tasvir ediyor.

Yaklaşık 3,6 metre yüksekliğindeki heykelde Trump, geminin pruvasını andıran bir platformda Epstein’ın arkasında dururken betimleniyor. Heykelin yüzü ise Washington Anıtı’na dönük şekilde konumlandırılmış durumda.

HEYKELİN TABANINDAKİ MESAJ

Heykelin alt kısmında yer alan plakette şu ifadeler yer alıyor:

Jack ve Rose arasındaki trajik aşk hikâyesi lüks seyahatler, çılgın partiler ve gizli çıplak çizimler üzerine kuruluydu. Bu anıt, Donald Trump ile Jeffrey Epstein arasındaki bağı onurlandırıyor; görünüşte lüks seyahatler, çılgın partiler ve gizli çıplak çizimler üzerine kurulu bir dostluk.

Heykel ile Kongre binası arasında ayrıca Trump ve Epstein’ın birlikte çekilmiş fotoğraflarını içeren 10 pankart yerleştirildi. Pankartlarda 'Amerika'yı tekrar güvenli yap' sloganı ve ABD Adalet Bakanlığı amblemi bulunuyor; ancak 'Justice' (adalet) kelimesinin üzeri kapatılmış durumda.

İLK GİRİŞİMLERİ DEĞİL

Washington Post’un haberine göre, kendilerini “The Secret Handshake” (Gizli Tokalaşma) olarak adlandıran anonim sanatçı grubu daha önce de Trump ve Epstein temalı eserler yerleştirmişti.

Eylül ayında “En İyi Dostlar” adlı bronz heykel yerleştirildi. Bu heykelde Trump ve Epstein el ele tutuşur şekilde tasvir edilmişti.

Ocak ayında ise Epstein için hazırlanan bir doğum günü kitabındaki Trump imzalı olduğu iddia edilen notun dev bir kopyası sergilenmişti.

Sanatçılar, bu yerleştirmeler için izinleri Ulusal Park Servisi’nden aracı kişiler aracılığıyla alıyor. Ancak yeni heykelin izin belgesinde serginin bitiş tarihi gizlenmiş durumda.

ZİYARETÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Heykel kısa sürede turistlerin ve Washington sakinlerinin ilgisini çekti. Bazı ziyaretçiler çalışmayı politik hiciv ve ifade özgürlüğü açısından önemli buldu.

Navy Yard’dan Nick Smith, “İnsanlara olan biteni hatırlatmak için bu tür çalışmaların ortaya çıkmasını seviyorum. Bu heykel diğerlerinden biraz daha komik,” dedi.

Washington’da yaşayan Donna Powell ise heykelin Epstein dosyalarını yeniden gündeme getirdiğini savunarak, “Sanat çok şey söyleyebilir,” ifadelerini kullandı.

Ancak herkes aynı fikirde değil. Pennsylvania’dan gelen bazı aileler heykelin bulunduğu alanı özellikle çocuklarıyla birlikte dolaşırken rahatsız edici bulduklarını söyledi.

PROTESTO SANATININ MERKEZİ

Washington’daki National Mall, uzun yıllardır protesto sanatına ve politik mesaj içeren enstalasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Trump ve Epstein heykelinin hemen yakınında ise bağırsak kanseri farkındalığı için yerleştirilen binlerce mavi bayraktan oluşan bir sanat çalışması bulunuyor.

Yeni heykelin ne kadar süreyle sergileneceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.