Washington Post: Orta Doğu’yu 'benzeri görülmemiş' bir fırtına vuracak, tüm Körfez risk altında!

ABD-İsrail’in İran’la savaşı sürerken Orta Doğu’da kritik altyapıyı ve ulaşımı etkileyebilecek yeni bir risk ortaya çıktı. Bölge genelinde hava koşulları hızla kötüleşirken, özellikle Körfez ülkelerinde şiddetli yağış ve fırtına uyarıları yapılıyor.

Washington Post’ta yer alan analize göre, Orta Doğu’ya 'Tornado Alley' benzeri son derece nadir bir fırtına sistemi yaklaşırken, uzmanlara göre bu durum, çöl bölgelerinde sel, dolu, yıkıcı rüzgarlar ve hatta hortum oluşumu riskini de beraberinde getirebilir.

PERŞEMBE GÜNÜ ETKİLİ OLACAK

Analize göre Perşembe günü Arap Yarımadası ve Basra Körfezi çevresinde güçlü ve yer yer şiddetli gök gürültülü fırtınalar bekleniyor. Bu sistemin, bazı bölgelerde üç gün içinde bir yıllık yağış bırakabileceği belirtiliyor.

Fırtınanın etkilerinin İran’dan başlayarak Dubai ve Abu Dabi’ye kadar uzanabileceği, ana yollar ve havaalanlarının su altında kalabileceği ve bunun halihazırda savaş nedeniyle zorlanan bölgesel koşulları daha da karmaşık hale getirebileceği ifade ediliyor.

Washington Post analizine göre, bu tür aşırı hava olaylarının bölgede giderek daha sık görülmesinde iklim değişikliği etkili. Atmosferin ısınmasıyla birlikte bölgeye taşınan nem miktarı artıyor ve bu da yoğun yağış olaylarının sayısını yükseltiyor.

Dubai’nin yıllık ortalama yağışı yaklaşık 100 milimetre (4 inç) seviyesinde olmasına rağmen, bu sistemle birlikte hafta sonuna kadar 75 ila 150 milimetre (3-6 inç) yağış alabileceği belirtiliyor.

BENZERİ 2024'TE YAŞANMIŞTI

Benzer bir olayın Nisan 2024’te Dubai Uluslararası Havalimanı’nı sular altında bıraktığı ve 1200’den fazla uçuşun iptal edildiği hatırlatılırken, bu kez sistemin daha tehlikeli olabileceği vurgulanıyor.

Analizde, gelişen üst seviye alçak basınç sistemi ve jet akımındaki hızlanmanın, atmosferdeki nemi yukarı taşıyarak şiddetli fırtınaları tetiklediği belirtiliyor. Rüzgarın yükseklikle değişimi ise dönen fırtına hücrelerinin oluşmasına zemin hazırlıyor.

Bu durum, süper hücre tipi fırtınalar, büyük dolu, saatte yaklaşık 100 kilometreyi bulan rüzgarlar ve yoğun yağışla birlikte sınırlı da olsa hortum riskini gündeme getiriyor. Ayrıca deniz üzerinde hortum benzeri su hortumları da oluşabilir.

MISIR'DA OKULLA TATİL EDİLDİ

Avrupa ECMWF modeline göre, dönen fırtına hattının İran’ın Huzistan bölgesinden başlayarak Dubai ve Abu Dabi’ye kadar uzanabileceği öngörülüyor.

Çöl zemininin suyu emme kapasitesinin düşük olması nedeniyle özellikle Abu Dabi-Dubai hattında ciddi sel riski bulunduğu belirtilirken, önümüzdeki günlerde yeni fırtına dalgalarının da gelebileceğine dikkat çekiliyor.

Katar’da Çalışma Bakanlığı iş güvenliği uyarısı yayımlarken, Mısır’da ise beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği ve sağlık sisteminin alarma geçirildiği bildirildi.

Washington Post analizine göre, Orta Doğu için alışılmadık bu hava sistemi, bölgenin hem iklim değişikliği hem de mevcut jeopolitik krizler nedeniyle çok yönlü bir baskı altına girdiğini ortaya koyuyor.