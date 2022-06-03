Washington Post: Ruslar, Çernobil'den milyonlarca dolar değerinde teknoloji çaldı

03 Haziran 2022 Cuma, 12:56

Washington Post, Rusya'yı Ukrayna'nın işgalinin ilk günlerinde Rus birliklerinin Çernobil Nükleer Santrali'nden büyük miktarda teknoloji çaldığını öne sürdü.

Washington Post'a göre, Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali ele geçirdiğinde 698 bilgisayarı, 334 aracı ve 1.500 radyasyon dozimetresini, paha biçilmez yazılımları ve neredeyse tüm söndürme malzemelerini aldı ve bir kısmını da imha etti.

Çernobil bölgesi Başkanı Yevhen Kramarenko, çalınan unsurların bir kısmının hala Belarus'ta olduğunu, Belarus sınırından sinyal bilgisi geldiğini söyledi.

Kramarenko, “Ekipmanların bir kısmı Belarus sınırında bulunuyor, bir kısmı Belarus boyunca hareket ediyor” dedi.

'MALİYET 135 MİLYON DOLARDAN FAZLA'

Yevhen Kramarenko, kaybedilen teknolojilerin maliyetinin 135 milyon dolardan fazla olduğunu ifade ederek, özellikle yazılımların, santral için özel olarak yapıldığını ve yerinin doldurulamayacağını söyledi.

Kramerenko, "Artık donanımın çalışır durumda olup olmadığına dair güvenilir bilgi vermek mümkün değil, çünkü elimizde yazılım yok. Yazılım benzersiz olduğu ve cihazlarımız için özel olarak yapıldığı için Ruslar da bunu kullanamayacak" diye konuştu.

Rus güçleri, savaşın ilk günlerinde Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirmişti. Ardından yaklaşık 1 ay sonra Rus kuvvetlerinin geri çekilmesiyle, Ukrayna ordusu santralde kontrolü yeniden sağlamıştı.