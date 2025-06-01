Washington Post: Suriye haftalar içinde yeniden iç savaşa sürüklenebilir

Washington Post’un haberine göre, Suriye lideri Ahmed el-Şara Batı’yla yakınlaşma arayışında olan bir lider profili çizerken, onu iktidara taşıyan gruplar arasında özellikle “sert çizgideki Sünni militanlar” yeni yönetimi tehdit etmeye başladı.

Haberde, ABD ve Türkiye’nin desteğini almak isteyen Şara'nın, bazı radikal unsurlara mesafe koyduğu ve bunun da El Şara’yı, özellikle terör örgütü IŞİD ve benzeri yapılarla bağlantılı grupların hedefi haline getirdiği ifade edildi.

Yerel medya kaynaklarına göre, Mart ayında Suriye’nin sahil kesimindeki Alevi nüfusa yönelik saldırılarda en az bin 300 kişi, bunların 973’ü sivil olmak üzere, birkaç gün içinde hayatını kaybetti.

Habere göre, Hristiyan ve Dürzi toplulukların da Şara sonrası dönemde artan mezhepsel şiddete maruz kaldığı belirtildi.

RADİKALLER ŞARA'YA KARŞI BİRLEŞTİ

Mayıs ayı başında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Şara, bu temas sonrası ABD’nin Esad rejimi döneminde uyguladığı yaptırımların büyük kısmının kaldırıldığını duyurdu.

Şara bu gelişmeyi, “tarihi ve cesur bir karar” olarak nitelendirdi ve Suriye’nin yeniden inşası için umut verici bir adım olduğunu söyledi.

Habere göre, ancak bu yakınlaşma, radikal grupların El Şara'ya cephe almasına yol açtı. Selefi cihadizmin önde gelen temsilcilerinden Ebu Muhammed el-Makdisi, El Şara hakkında “kâfir” fetvası yayımladı.

ABD'DEN SURİYE UYARISI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Suriye'nin “cihatçı grupların oyun alanı haline geldiğini” belirtti.

Rubio, ülkenin “haftalar içinde tam bir çöküş ve yeniden bir iç savaş ortamına sürüklenebileceği” uyarısında bulundu.

Washington Post’un haberine göre Suriye, Şara liderliğinde istikrar umuduna kavuşmadan yeniden bir iç savaş döngüsüne girebilir.