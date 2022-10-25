Whatsapp çöktü, Meta'dan açıklama geldi

25 Ekim 2022 Salı, 11:16

Dünya genelinde yüz binlerce kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü. Uygulama içerisinde grup mesajlaşmalarıyla başlayan kesinti, daha sonra kişiler arası mesajlaşmalarda da görüldü.

Dünya genelinde çevrimiçi kesintileri izleyen Downdetector, Whatsapp'ta iletişim kesintisi sorununun sabah saatlerinde başladığını ve kesinti yaşayan kullanıcı sayısındaki hızlı artışın devam ettiğini açıkladı.

Downdetector, "Dünyanın genelinden gelen raporlar, 30 bin kullanıcı ile başladı ve hızla artıyor" dedi.

WhatsApp uygulamasının üst kuruluşu Meta, kesintinin farkında olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Meta şirket sözcüsü, "Şu anda mesaj göndermekte sorun yaşadığının farkındayız. WhatsApp'ı mümkün olduğunca çabuk herkes için geri yüklemeye çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Katar, Hindistan ve Pakistan'da da WhatsApp'ın çöktüğü bildirildi.