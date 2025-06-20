WhatsApp'tan bilgi sızdıran Mossad ajanı yakalandı

İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği saldırılarla birlikte İran'ın "Gerçek Vaat 3" misillemesi sekizinci gününde devam ediyor.

İran ordusunun son saldırılarında Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon kentlerinin yanı sıra güneydeki Berşeba da hedef alındı. Magen David Adom acil servisinin bildirdiğine göre Berşeva'da 5 kişi yaralandı.

İran acil servisi ise İsrail'in geçen haftaki saldırılarında beş hastanenin hasar gördüğünü açıkladı.

Karşılıklı saldırılar sürerken, ABD'nin savaşa fiilen dahil olup olmayacağı konusunda tartışmalar da devam ediyor.

"WHATSAPP'TAN BİLGİ SIZDIRAN MOSSAD AJANI TUTUKLANDI"

Son olarak İran devlet televizyonu, WhatsApp mesajlaşma uygulamasını kullanarak İran'ın hava savunma tesisleriyle ilgili bilgileri İsrail'e gönderdiği iddia edilen bir Mossad ajanının tutuklandığını duyurdu.

DEVRİM MUHAFIZLARINA SALDIRI EMRİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya İran'ın başkenti Tahran'daki "tüm rejim sembollerine" yönelik saldırıları yoğunlaştırma talimatı verdiğini açıkladı.

Yaptığı açıklamada Katz, "(İran'daki) rejimin tüm sembollerine ve (İran) halkını baskılayan Besic gibi mekanizmalara ve rejimin kuvvet üssünü oluşturan Devrim Muhafızları'na saldırmalıyız" dedi.

Katz saldırıların İran rejimini istikrarsızlaştırmayı hedeflediğini söyledi. Ayrıca Tahran'dan nüfusun toplu olarak tahliye edilmesi gerektiğini savundu.