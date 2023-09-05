Woody Allen, Rubiales'i savundu: 'Tecavüz etmiyordu, sadece bir öpücüktü'

Hollywod'un ünlü ismi Woody Allen, kadın futbolcuyu rızası dışında öpen Luis Rubiales'i "Ona tecavüz etmiyordu, sadece bir öpücüktü ve o bir arkadaştı. Bunda yanlış olan ne?" sözleriyle savundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 15:40
Woody Allen, Rubiales'i savundu: 'Tecavüz etmiyordu, sadece bir öpücüktü'
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Cinsel istismar ifşalarıyla gündeme gelen ve bu sebeple Venedik Film Festivali'nde protesto edilen yönetmen Woody Allen, Dünya Kupası finalinde futbolcu Jenni Hermoso'yu izin almaksızın rızası dışında öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'i savundu. 

El Mundo ile röportaj yapan 87 yaşındaki oyuncuya, İspanya'nın Dünya Kupası finalinde İngiltere'yi yenmesinin ardından 46 yaşındaki Rubiales'in 33 yaşındaki Hermoso'yu izinsiz bir şekilde öpmesi soruldu.

Allen, Rubiales'in öpüşmenin rızaya dayalı olmadığını söyleyen Hermoso'dan özür dilemesi gerektiğini söyledi. Ancak Allen, Rubiales'in "sadece bir öpücük" dediği olay yüzünden işini kaybetmemesi gerektiğini söyledi.

Gazetecinin sorusuna cevap veren Allen, şunları söyledi:

"Futbolcuyu öpmek yanlıştı ama bir okulu yakmadı. Özür dileyip yoluna devam etme hakkı var. Saklanmadılar ya da onu karanlık bir sokakta öpmedi. Ona tecavüz etmiyordu, sadece bir öpücüktü ve o bir arkadaştı. Bunda yanlış olan ne? Her halükarda, bir insanın birini öptüğü için işini kaybetmesini ve bu şekilde cezalandırılmasını anlamak zor"

Woody Allen hakkında cinsel istismar ifşası

Woody Allen'ın evlatlık kızı Dylan Farrow, New York Times gazetesinde yayımlanan açık mektubunda, "1992'de çocukken babamın cinsel tacizine uğradım" demişti. 

Yedi yaşındayken Allen'ın tavan arasında kendisini taciz ettiğini söyleyen 28 yaşındaki Farrow, Hollywood'un "evlerine kaos getiren av peşindeki Allen'ı yüceltmekten vazgeçmesi gerektiğini" ifade etmişti. 


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