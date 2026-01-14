World Liberty Financial ile mutabakat imzalandı

Pakistan ile World Liberty Financial, sınır ötesi işlemler için yeni dijital ödeme sistemleri konusunda teknik işbirliği mutabakatı imzaladı. İmza töreninde Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve World Liberty Financial CEO’su Zachary Witkoff yer aldı.

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, ülkenin başkenti İslamabad’da, ABD merkezli World Liberty Financial şirketinin CEO’su Zachary Witkoff başkanlığındaki heyeti kabul etti.

‘PAKİSTAN’IN DİJİTAL FİNANSINA İLGİ ARTIYOR’

Şerif, görüşmede dijital Pakistan vizyonunu paylaştı. Bu vizyonun, vatandaşlar için daha fazla bağlantı, erişim, şeffaflık ve açıklık hedeflediğini söyledi. Dijital ödemelerin ve finansal yeniliklerin, Pakistan’ın büyüyen dijital ekonomisinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Başbakan, Pakistan’ın dijital finans piyasalarına yönelik artan uluslararası ilgiyi takdir etti ve Pakistan’ın küresel dijital finans sisteminin bir parçası olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Zachary Witkoff ise, güvenli ve şeffaf bir dijital ödeme altyapısı için Pakistan ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Özellikle sınır ötesi ödemeler ve döviz işlemlerinde yeni çözümlerle ilgilendiklerini belirtti. Pakistan’ın politika çerçevesini övdü ve ülkenin küresel dijital finans alanında güçlü bir konuma geldiğini söyledi. Pakistan ile işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini vurguladı.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Görüşmenin ardından Pakistan Hükümeti ile World Liberty Financial’in bağlı kuruluşu SC Financial Technologies LLC arasında mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşma, sınır ötesi işlemler için yeni dijital ödeme sistemleri konusunda teknik işbirliği ve düzenli görüşmeler yapılmasını amaçlıyor. Zapt, Pakistan adına Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb, şirket adına ise World Liberty Financial CEO’su Zachary Witkoff tarafından imzalandı.