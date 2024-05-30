WSJ: Trump kazanırsa Elon Musk, Beyaz Saray’a danışmanlık yapacak

Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:48

Güncelleme: 30.05.2024 - 12:50

Wall Street Journal, birkaç isimsiz kaynağa dayandırdığı haberinde, araları bir süredir limoni olan Trump ve Musk’ın Mart ayından beri telefon görüşmeleri yaptığını ve başkan adayı Trump’ın Beyaz Saray’a geri dönerse Elon Musk’a danışmanlık teklif edeceğini iddia etti.

İyileşen ilişkilerde ikilinin amaçlarının, Trump'ın bağışçılara yaranmaya çalıştığını ve Musk'ın da yeni politika fikirlerini başkan adayıyla paylaşmak olduğu aktarıldı.

Musk ve Trump, Mart ayında emlak milyarderi Nelson Peltz'in evinde bir araya geldi. O zamandan bu yana ikili, Musk'ın son aylarda gündeme çokça getirdiği göçmenlik de dahil olmak üzere çeşitli siyasi konuları ele aldı.

Trump, Musk hakkında CNBC'ye, "Yıllar boyunca onunla dost oldum. Başkan olduğumda ona yardım ettim. Onu severdim" açıklamasında bulunmuştu.

Tesla ve SpaceX'in sahibi olarak Musk, son birkaç yıldır roket endüstrisi ve elektrikli araç üretimi konularında ABD hükümet politikalarından ve sözleşmelerinden faydalanıyor.