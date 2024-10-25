WSJ'den çarpıcı iddia: 'Uydu verisini Ruslar sağladı...'

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ), Rusya’nın bu yıl başlarında Yemen’deki Husilere Kızıldeniz’de bulunan batılı gemilere saldırı gerçekleştirmek için “uydu verisi” sağladığını yazdı.

WSJ'den çarpıcı iddia: 'Uydu verisini Ruslar sağladı...'
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İHA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 17:06

ABD medyası, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşılık geçtiğimiz yıl kasım ayından bu yana Kızıldeniz’de İsrail bağlantılı gemilere saldırılar düzenleyen İran destekli Yemen’deki Husilere stratejik bilgilerin Rusya tarafından verildiğini iddia etti.

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan bir haberde, Rusya’nın bu yıl başlarında Yemen’deki Husilere Kızıldeniz’de bulunan batılı gemilere saldırı gerçekleştirmek için “veri” sağladığı ifade edildi.

Gazete, adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde Rusya’nın verileri İran Devrim Muhafızları üyeleri aracılığı ile Husilere ilettiğini yazdı. Rusya’nın Husilere saldırılarında “yardımcı” olabilmesi amacıyla uydu görüntülerini de paylaştığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Husiler, İsrail’in Gazze saldırılarına karşılık 2023 yılının Kasım ayında Kızıldeniz’de İsrail bağlantılı gemileri hedef almaya başlamıştı.

Kızıldeniz’de 80’den fazla ticari gemiyi hedef alarak füze ve dronlarla saldırılar gerçekleştiren Husilerin saldırılarının ardından batılı gemicilik şirketleri Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 18 Aralık’ta Husilerin Kızıldeniz’de uluslararası ticari gemilere saldırılarına karşı “Refah Muhafızı Operasyonu” adlı çok uluslu bir koalisyon kurulduğunu açıklamıştı.


Etiketler: #Rusya #Kızıldeniz #Husiler

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