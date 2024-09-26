X, Elon Musk'ın devralmasından sonra ilk defa şeffaflık raporunu yayınladı

Sosyal medya platformu X'in, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'a satılmasından ardından ilk defa şeffaflık raporu paylaşıldı.

X, Elon Musk'ın devralmasından sonra ilk defa şeffaflık raporunu yayınladı
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AA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 07:59

X yönetimi, şirketin el değiştirmesinden sonra ilk defa şeffaflık raporunu paylaştı.

Raporda, yılın ilk yarısında sosyal medya platformunda milyonlarca paylaşım ve hesabın engellendiği ortaya çıktı.

Platformdaki hesapları askıya alma işlemlerinin eski döneme göre 3 kattan fazla arttığı gözlemlendi.

10 MİLYONDAN FAZLA GÖNDERİ KALDIRILDI

2022'nin ilk 6 ayında 1,6 milyon hesap askıya alınmış, 2024'ün aynı döneminde ise bu rakam 5,3 milyona çıkmıştı.

Raporda, ocak-haziran döneminde "kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle 10,6 milyondan fazla gönderinin kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.


Etiketler: #X #elon musk #rapor

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