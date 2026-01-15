X'ten Grok kararı: Tepkiler sonrası cinsel içerikli görsel oluşturma özelliği kaldırıldı

X'in bu kararı almasının nedeni, cinsel içerikli yapay zeka sahtekarlıklarına ve deepfake görsellerine ilişkin endişelerin artması.

Platformdan yapılan açıklamada, "Grok'un, gerçek kişilerin görüntülerini, onları bikini gibi açık kıyafetler giymiş şekilde göstermesini engellemek için teknolojik önlemler aldık" denildi.

Açıklamada, bu kısıtlamanın X'in ücretli aboneler dahil tüm kullanıcıları için geçerli olduğu belirtildi.

ABD'de Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, 14 Ocak'ta X hakkında Grok nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Rob Bonta soruşturmasında özellikle, çocuklar da dahil insanların yapay zeka kullanılarak cinsel içerikli deepfake görsellerinin oluşturulmasına odaklandığını söylemişti.

Bonta, "Kadınları ve çocukları, çıplak ve cinsel içerikli şekilde tasvir eden bu materyal, internet üzerinden insanları taciz etmek için kullanılmıştır" demişti.

X ise daha önce Grok'un görsel oluşturma özelliğini ücretli abonelerle sınırlandırmış ve böylece politikalarını ihlal etmek amacıyla Grok'u kötüye kullanmaya çalışanların daha rahat tespit edileceğini açıklamıştı.

MUSK: 'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ BASKI ALTINA ALMAK İSTİYORLAR'

Elon Musk da şirketi X'i savunmuş ve Grok'u eleştirenlere, "Sansür için her tür bahaneyi arıyorlar" diyerek tepki göstermişti.

Musk ayrıca Grok'u eleştirenlerin "sadece ifade özgürlüğünü baskı altına almak istediklerini" savunmuş ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın yapay zeka tarafından oluşturulmuş bikinili iki görüntüsünü paylaşmıştı.

MALEZYA VE ENDONEZYA'DA GROK'A ERİŞİM ENGELİ

Son günlerde birçok ülke, Grok'un görsel oluşturma özelliğini eleştirdi.

Hafta sonu Malezya ve Endonezya, "kullanıcıların fotoğraflarını izinsiz olarak müstehcen görüntülere dönüştürdüğü" gerekçesiyle Grok'a erişim engeli getirdi.

İngiltere'de de medya düzenleme ve denetleme kurumu kurumu Ofcom 12 Ocak'ta X'in cinsel içerikli görüntüler konusunda yasalara uyup uymadığını soruşturacağını açıkladı.

Başbakan Keir Starmer, yapay zeka görüntülerine tepkiler sonrası önce X'in "kendisini denetleme hakkını" kaybedebileceği uyarısı yaptı, ardından platformun konuyu ele almak üzere harekete geçtiğine dair haberleri memnuniyetle karşıladığını söyledi.

İngiltere'de bazı milletvekilleri de tepkiler üzerine X hesaplarını kapatmıştı.