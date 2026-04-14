Xi Jinping’den Orta Doğu çıkışı: 'Orman kanunlarına teslim olmayın'

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Abu Dabi Veliaht Prensi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan ile Pekin’de gerçekleştirdiği görüşmede, Körfez’deki son gelişmeleri ele aldı.

Çin devlet medyasına yansıyan bilgilere göre taraflar, bölgedeki güvenlik durumu ve diplomatik çözüm yolları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Şi, Çin’in krizlerin çözümünde diyalog ve barışı önceleyen bir yaklaşımı desteklediğini belirterek, Pekin’in “yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini” ifade etti.

Çin lideri, konuşmasında uluslararası hukukun tüm ülkeler için eşit biçimde uygulanması gerektiğine dikkat çekti. Hukukun “işe gelmediğinde göz ardı edilmemesi” gerektiğini vurgulayan Şi, şu mesajı verdi:

“Uluslararası hukukun otoritesi korunmalı. Seçici biçimde uygulanmamalı ya da uygun olmadığında bir kenara bırakılmamalı. Dünya, orman kanunlarına geri dönmemeli.”

Bu ifadeler, Çin’in uzun süredir ABD’nin tek taraflı politikalarına yönelttiği eleştirilerin bir devamı olarak değerlendiriliyor.

“BARIŞÇIL BİRLİKTE YAŞAM”

Şi Cinping, küresel güvenlik mimarisine ilişkin dört önerisini de yineledi.

Buna göre devletler arasında “barışçıl birlikte yaşam” ilkesinin korunması ve sürdürülebilir bir güvenlik yapısının inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Çin lideri ayrıca, tüm ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, devletlerin personelinin, kurumlarının ve tesislerinin güvenliğinin sağlanmasının önemine işaret etti.

Şi, küresel istikrar için güvenlik ile ekonomik kalkınma arasında denge kurulması gerektiğini ifade etti.

Bu iki alanın birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğini belirten Çin lideri, uluslararası toplumun daha koordineli hareket etmesi çağrısında bulundu.