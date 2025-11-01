Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin hayvanlarına saldırdı!

İsrailli yerleşimci çeteleri, 27 Ekim'de Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Tuka beldesine Filistinlilere ait bir çiftliğe saldırdı.

Yüzleri maskeli saldırganlar, 6 koyun ve kuzuyu öldürdü, Filistinlilere ait bir araca da zarar verdi.

Görüntüde İsraillilerin koyun ve kuzuların olduğu ağıla girdiği görülüyor.

Aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerden birinin, kuzuları havaya kaldırarak yere çarptığı ve ağıldaki briket ile de hayvanlara vurduğu görüntülere yansıdı.

Diğer 2 İsrailli çete üyesi ise ellerindeki sopalarla kuzu ve koyunlara saldırdı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da gasp edilen Filistin toprakları üzerine inşa edilen 250'den fazla yasa dışı yerleşim yeri bulunuyor.

Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinde 500 binden fazla İsrailli yaşıyor.

Bölgede yaşayan aşırı dinci çeteler, sık sık Batı Şeria'da Filistin beldeleri ve köylerine saldırılar düzenliyor.

Bu saldırılar, kendi topraklarında işgalin boyunduruğu altında yaşamak zorunda kalan Filistinlilerin hayatlarını daha da zorlaştırıyor.