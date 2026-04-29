'Yahudileri hedef aldı' iddiası: Londra’da bıçaklı saldırı, yaralılar var

29.04.2026 16:50:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
İngiltere’nin başkenti Londra’da Yahudi olduğu iddia edilen iki kişi, bıçaklı saldırıda yaralandı. Başbakan Keir Starmer, olayı “tamamen korkunç” olarak nitelendirdi.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Golders Green bölgesinde meydana gelen olayda, bir kişinin elinde bıçakla sokakta koşarak çevredekilere saldırmaya çalıştığı bildirildi.

Yahudi toplumuna yönelik güvenlik çalışmaları yürüten Shomrim adlı grup, saldırganın Yahudileri hedef aldığını öne sürdü.

Görgü tanıklarının aktardığına göre saldırgan, çevredeki kişilere yönelirken Shomrim görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BBC'ye göre göre saldırıda iki kişi ağır yaralandı ve tedavi altına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği görüldü.

Bir güvenlik kamerası kaydında ise saldırganın otobüs durağında bekleyen bir kişiye defalarca bıçakla saldırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Son haftalarda Londra’da Yahudi toplumuna yönelik saldırılarda artış yaşandığı belirtiliyor.

Polis, son bir ayda sinagoglara yönelik kundaklama girişimleri ve Yahudi kurumlarını hedef alan olaylarla bağlantılı olarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

SİYASİ VE DİPLOMATİK GERİLİM

Bölge milletvekili Sarah Sackman, saldırıların “İngiltere’nin tamamına yönelik bir tehdit” olduğunu belirterek İçişleri Bakanlığı ile görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Başbakan Keir Starmer, “Golders Green'de meydana gelen antisemitik saldırı son derece dehşet vericidir. Yahudi topluluğumuza yönelik saldırılar, Britanya'ya yönelik saldırılardır. Hızlı müdahale eden Shomrim, Hatzola ve polise teşekkür ederim. Sorumlular adalete teslim edilecektir” açıklamasında bulundu.

Öte yandan İngiliz yetkililer, bazı saldırıların İran bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İngiltere, bu kapsamda İran’ın Londra Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Yetkililer, ülkede antisemitik saldırıların son yıllarda artış gösterdiğine ve özellikle 2023’te başlayan İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası bu tür olayların daha da yoğunlaştığına dikkat çekiyor.

İlgili Konular: #ingiltere #bıçaklı saldırı

İlgili Haberler

Trump’ın 'zafer' planı masada: İran’ın tepkisi mercek altında
Trump’ın 'zafer' planı masada: İran’ın tepkisi mercek altında Washington’da dikkat çeken hesap… Trump’ın savaşı sonlandırmak için “zafer ilanı” seçeneğini değerlendirdiği öne sürülürken, istihbarat raporları İran’ın bunu kendi lehine yorumlayabileceğine işaret ediyor.
Trump resimli pasaport bir ilk değil! İşte kendi fotoğraflarını absürt şeylere ekletmiş liderler
Trump resimli pasaport bir ilk değil! İşte kendi fotoğraflarını absürt şeylere ekletmiş liderler Demokratik ülkelerde pasaportlar ulusal hafızayı yansıtırken, Trump'ın 2026 pasaportlarına kendi yüzünü basma kararı siyasi tarihteki "kişi kültü" takıntısını yeniden alevlendirdi. Peki, otoritesini somutlaştırmak isteyen bir lider imajını en fazla nereye gizleyebilir? Lüks saatlerden kilise tabelalarına, işte tarihe kazınan en absürt güç gösterileri...
Trump’a tehdit iddiası: Eski FBI Direktörü hakkında iddianame hazırlandı
Trump’a tehdit iddiası: Eski FBI Direktörü hakkında iddianame hazırlandı ABD'de eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey hakkında, sosyal medyada paylaştığı "86 47" şeklinde dizilmiş deniz kabuğu fotoğrafı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ı tehdit ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı.