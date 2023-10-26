Yakıt bulunamadı: 300'den fazla uçuş iptal oldu

Pakistan Uluslararası Havayolları, yakıt bulamadığı için 11 günde 300'ün üzerinde uçuşunu iptal etti

AA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 09:49
Yakıt bulunamadı: 300'den fazla uçuş iptal oldu
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Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), yakıt elde edilememesi ve finansal problemler sebebiyle son 11 günde 322 uçuşunu iptal etti.

Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan Devlet Petrolleri (PSO), ödenmeyen ücretler sebebiyle PIA’ya yakıt tedarikini durdurdu.

Yakıt elde edilememesi ve finansal problemler nedeniyle, 14 Ekim’den bu yana PIA, 134'ü uluslararası olmak üzere 322 uçuşunu iptal etti.

Çok sayıda uçuşun iptal edilmesi nedeniyle binlerce yolcu mağdur olurken, PIA, müşterilerine kesin kalkışlar için net tarih veremedi.

Yaşanan gelişmelerin ardından geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, PIA’nın özelleştirilmesi sürecinin hızlandırılmasını istedi.


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