Yaktıkları ateş, 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı patlattı: 2 ölü, 1 yaralı

19 Ekim 2021 Salı, 09:44

İngiltere'nin Berkshire bölgesinde yaşayan Lidiia Makarchuk ve Norbert Varga isimli çiftin Ukrayna'daki balayı sefaları kabusa döndü. Genç çift ve arkadaşlarının yaktıkları kamp ateşi, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı patlattı.

31 yaşındaki Lidiia Makarchuk, 43 yaşındaki Norbert Varga ile hayatını birleştirdi. Nikah töreninin ardından yeni evli çift, balayı için Ukrayna'yı tercih etti.

Ukrayna'nın Macaristan sınırı yakınlarında bulunan Karpat Dağları'nda yer alan bir ormana giden çift, arkadaşlarını da yanlarına alarak yola çıktı.

Daily Mail gazetesinin aktardığına göre; kamp alanında geçirecekleri ilk gecede grup, eğlenmek ve bir şeyler pişirmek için büyük bir ateş yaktı. İlerleyen saatler boyunca, büyüyen kamp ateşinin başında eğlenmeye devam eden grupta bulunan damat Norbert Varga, bu keyifli anları fotoğraflamak için çadırına gitti. Burada bulunan fotoğraf ekipmanlarını hazırlamaya başladığı sırada ise, büyük bir gürültü duydu.

Duyduğu çığlıkların ardından ateş başına koşam Varga, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Patlamanın gerçekleştiği ateş başındaki grup üyeleri, yaralandığını gören Varga, acil yardım ekiplerine haber verdi.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN KALMIŞ

Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan gruba müdahale etti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Birinci Dünya Savaşı sırasında toprağa gömülen bir bombanın, kamp ateşinin etkisiyle tetiklenerek patladığını söyledi.

GELİNİN KARDEŞİ ÖLDÜ

Hastaneye kaldırılan yaralıların arasında bulunan, Lidiia'nın erkek kardeşi ise yaşamını yitirdi. Lidiia ise, sol gözüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle görme yetisini büyük oranda kaybetti. Elleri yanan ve bacakları parçalanan Lidiia'nın başından ayrılmayan eşi Varga ise olayın şokunu atlatamadıklarını belirtti.