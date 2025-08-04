Yanan petrol deposu önünde video çekenler gözaltına alındı

Rusya’nın Krasnodar Bölgesi'ne bağlı Soçi kentinde, Adler semtinde çıkan petrol deposu yangınının sürdüğü sırada olay yerinde video çeken üç genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Rusya İçişleri Bakanlığı Krasnodar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan kişilerin tamamının Nizhny Tagil'den gelen ziyaretçiler olduğu belirlendi.

Olay sırasında videoyu kaydeden genç bir kadın hakkında da idari suç protokolü düzenlendiği belirtildi. Soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

UKRAYNA'NIN İHA SALDIRISI

Petrol deposundaki yangının aynı gün sabah saatlerinde başladığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu çıktığı bildirildi.

Soçi Belediye Başkanı Andrey Proşunin, saldırı sonrası düşen enkazın Aviatsionnaya Caddesi’ndeki bir garaj kooperatifine ait yapılarda da yangına yol açtığını söyledi.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde yangının tamamen söndürüldüğünü duyurdu.