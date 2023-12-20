Yanardağ patladı: Başkentte kül uyarısı yapıldı
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda meydana gelen yanardağ patlamasının ardından kül bulutlarının başkent Reykjavik'e ulaşacağı uyarısı yapıldı.
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda kaydedilen depremleri takiben 18 Aralık'ta yaşanan yanardağ patlamasının ardından çevre kentler için uyarı verildi.
Duman ve kül kokusu yanardağın 30 kilometre uzağından bile hissedilirken, kül bulutlarının gün içinde başkent Reykjavik'e ulaşacağı uyarısında bulunuldu.
BBC'de yer alan habere göre, başkentte yaşayanlar, patlama anında gökyüzünde "kırmızı parıltılar" gördüklerini aktardı.
İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yanardağ patlaması nedeniyle ülkenin hava yolu ulaşımında herhangi bir aksaklık olmadığını belirtti.
YANARDAĞ PATLAMASI İHTİMALİNE KARŞI "ACİL DURUM" İLAN EDİLMİŞTİ
İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.
Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.
İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), 18 Aralık'ta Grindavik'in yakınlarında yanardağ patlaması yaşandığını duyurmuştu.
İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, ülkede yayın yapan RUV televizyonundaki açıklamasında, magma akışına işaret ederek olayın bölge için "büyük bir patlama niteliğinde olduğunu" ifade etmişti.
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