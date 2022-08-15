Yanlışlıkla ev değil mahalle satın aldı: Milyoner oldu

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:14

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, ABD'nin Nevada eyaletinde bir kadın sadece bir ev almak için resmi girişimlere başladı. Yapılan hata sonucunda ise bütün mahalleyi satın alarak milyoner oldu.

Beğendiği evi satın almak için 594 bin 481 dolar yatıran kadın, tapu işlemi sırasında yapılan bir hata sonrası tüm mahallenin sahibi oldu.

84 ev ve 2 arazinin sahibi olan kadın, fiyatı 50 milyon dolardan fazla olan mülke yaklaşık 600 bin dolar ödemiş oldu.

Hatanın kısa sürede fark edilmesi üzerine harekete geçen yetkililer durumu düzeltmek için yasal işlemlere başladı.

Mahalleliyi telaşlandıran konuyla ilgili, kanunen kadının 84 mülkü iade etmeme yoluna gidebileceği belirtiliyor.