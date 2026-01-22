Yapay zeka ile Çin-ABD savaşını simüle ettiler

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Başkan Donald Trump yönetimi, Heritage Foundation tarafından hazırlanan yeni bir stratejik raporun geniş bölümlerini sansürleyerek yayımdan çıkardı.

Fox News’in aktardığına göre raporda, ABD ordusunun askeri hazırlık düzeyindeki ciddi açıkların, Tayvan üzerinden Çin’le çıkabilecek olası bir çatışmada felaket sonuçlar doğurabileceği uyarısı yer alıyor.

"UÇAKLAR HAVALANMADAN İMHA EDİLECEK"

Gelişmiş yapay zeka modelleriyle yapılan bir simülasyona dayanan 'TIDALWAVE' adlı raporun yazarları, üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin, rapordaki bazı ayrıntıların 'siyah bantla kapatılmasını' istediğini belirtti. Gerekçe olarak ise raporda, ABD ve Pasifik’teki müttefiklerinin lojistik yapısı ile dayanıklılık kapasitesindeki yapısal zayıflıkların açık biçimde ortaya konmasının, rakipler tarafından istismar edilebileceği endişesi gösterildi.

Raporun sansürlenmiş versiyonunda yer alan bulgulara göre ABD, yüksek yoğunluklu bir çatışmanın başlamasından sadece birkaç hafta sonra 'operasyonel kırılma' noktasına gelebilir. Gelişmiş yapay zeka modelleriyle yürütülen simülasyon, ABD güçlerinin kritik mühimmat ve yakıt stoklarını Çin’e kıyasla çok daha hızlı tüketeceğini ortaya koyuyor.

Rapora göre ABD’nin Japonya ve Guam’daki sınırlı sayıdaki büyük üsse dayanması, savaşın ilk aşamasında yoğun füze saldırıları nedeniyle ABD Hava Kuvvetleri’nin uçaklarının yüzde 90’a varan oranda daha yerdeyken imha edilmesi riskini artırıyor.

EN BÜYÜK SORUN

Raporda 'yakıt', en kritik zorluk olarak tanımlanıyor. Bunun nedeni toplam stok miktarının yetersizliği değil; düşman ateşi altında yakıtın taşınması ve dağıtılmasının mümkün olmaması. Rapora göre Çin askeri doktrini, ikmal gemileri ve boru hatlarını hedef almayı önceliklendiriyor. Bu da ABD’nin deniz ve hava operasyonlarını tamamen felç edebilir.

Uzmanlar, olası sonuçların sadece askeri sahayla sınırlı kalmayacağını, küresel ölçekte eşi görülmemiş bir ekonomik şok yaratacağını vurguluyor. Raporda, tedarik zincirlerinin durması ve yarı iletken (çip) endüstrisinin çökmesi nedeniyle, küresel ekonomik kaybın 10 trilyon dolar seviyesine ulaşabileceği uyarısı yapılıyor.

"CAYDIRICILIK PENCERESİ KAPANABİLİR"

Pentagon raporun ayrıntılarına ilişkin yorum yapmayı reddederken, askeri liderler yönetimin savunma sanayisini üretim açıklarını kapatmak amacıyla, 'savaş zamanı seferberliği' düzeyinde hazır hale getirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Buna rağmen rapor, mevcut hazırlık temposu ve planlanan finansmanın, hızla artan tehditler karşısında hâlâ çok yavaş kaldığı sonucuna varıyor. Raporda ayrıca, Washington’un bu derin stratejik açıkları gidermeyi başaramadan caydırıcılık penceresinin kapanabileceği uyarısı yer alıyor.